Дудин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Василий

Место рождения

Воронежская губерния, поселение молокан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губерния, поселение молокан
Рождение ребёнка
16.03.1916

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: ?

Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: ?

Воронежская губерния, поселение молокан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобылева Полина Васильевна

Мать ребёнка: ?

Воронежская губерния, поселение молокан
Смерть
Неизвестно
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