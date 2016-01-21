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Силенок Михаил Юрьевич
Силенок Михаил Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.2016
Пол
Мужской
Отец
Силенок Юрий Викторович
Мать
Силенок Наталья Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2016
Отец:
Силенок Юрий Викторович
Мать:
Силенок Наталья Александровна
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