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Великанов Илья Леонтьевич
Великанов Илья Леонтьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1867
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Великанов Леонтий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец:
Великанов Леонтий
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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