Шевнина (Юдинцева) Ольга Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина (Юдинцева) Ольга Феоктистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Шевнин Дмитрий Матвеевич

Отец ребёнка: Шевнин Матвей Иванович

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шевнин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Шевнин Матвей Иванович

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шишмакова Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Шевнин Матвей Иванович

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Шевнин Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Шевнин Матвей Иванович

Петра Тупицына подле рч. Лунгужку, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевнин Матвей Иванович

Смерть
Неизвестно
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