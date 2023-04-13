Шевнина (Юдинцева) Ольга Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Шевнин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Шевнин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шишмакова Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Шевнин Матвей Иванович
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Шевнин Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно