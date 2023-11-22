Симонов (Симонов) Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.2004
Дочь: Симонов Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Симонова Светлана Александровна
Рождение ребёнка
28.01.2008
Дочь: Симонов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Симонова Светлана Александровна