Кононова Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1985

Сын: Кононов Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Кононов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
06.03.1988

Сын: Кононов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Кононов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Евгений Геннадьевич

Отец ребёнка: Кононов Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Кононов Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кононов Геннадий Александрович

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