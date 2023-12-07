Кононова Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1985
Сын: Кононов Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Кононов Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
06.03.1988
Сын: Кононов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Кононов Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Евгений Геннадьевич
Отец ребёнка: Кононов Геннадий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Кононов Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно