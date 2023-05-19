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Реттиев Кондрат Логинович

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Реттиев Логин Федорович

Мать: Реттиева Парасковья Васильевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1837

Сын: Реттиев Агей Кондратьевич

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Яковлевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Реттиева Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Яковлевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Реттиева Степанида Кондратьевна

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Яковлевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Реттиев Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Яковлевна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реттиева Евдокия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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