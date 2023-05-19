Реттиев Кондрат Логинович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1837
Сын: Реттиев Агей Кондратьевич
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Реттиева Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Реттиева Степанида Кондратьевна
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Реттиев Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Реттиева Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно