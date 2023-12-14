Бастрыкина (Пичугина) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина (Пичугина) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

06.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1925

Дочь: Зуборева Александра Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.06.1927

Сын: Бастрыкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.08.1948

Дочь: Потанина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Сергеевич

Смерть
06.05.1980
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