Бастрыкина (Пичугина) Пелагея Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1906
Дата смерти06.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1925
Дочь: Зуборева Александра Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.06.1927
Сын: Бастрыкин Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.08.1948
Дочь: Потанина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Сергеевич
Смерть
06.05.1980