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Смыков Максим Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Между 13.05.1942 и 20.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Смыков Данил

Мать: ?

Рождение ребёнка
1914

Сын: Смыков Василий Максимович

Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Смыков Николай Максимович

Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Смыков Иван Максимович

Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна

Улазовичи, Шумилинский район, Витебская область
Смерть
Между 13.05.1942 и 20.05.1942
Бешенковичи, Витебской области, Беларусь
Причина смерти: Растерзан фашистами
Похороны
Неизвестно
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Воинское захоронение 4044 Бешенковичи, Витебской области, Беларусь
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