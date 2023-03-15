Смыков Максим Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиМежду 13.05.1942 и 20.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Смыков Данил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1914
Сын: Смыков Василий Максимович
Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Смыков Николай Максимович
Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Смыкова Евдокия Антоновна
Смерть
Между 13.05.1942 и 20.05.1942
Бешенковичи, Витебской области, Беларусь
Причина смерти: Растерзан фашистами
Похороны
Неизвестно
Бешенковичи, Бешенковичский район, Витебская область
Воинское захоронение 4044 Бешенковичи, Витебской области, Беларусь