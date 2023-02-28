Апальков (Апольков) Георгий (Жора) Семенович
Место рождения
Дата рожденияМежду 01.02.1926 и 01.03.1926
Дата смертиС 01.04.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.02.1926 и 01.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1951
Дочь: Морозова Эмма Георгиевна
Мать ребёнка: Апалькова Лилия Петровна
Смерть
С 01.04.?
Клинцы, город Клинцы, Брянская область