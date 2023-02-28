Апальков (Апольков) Георгий (Жора) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апальков (Апольков) Георгий (Жора) Семенович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

Между 01.02.1926 и 01.03.1926

Дата смерти

С 01.04.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 01.02.1926 и 01.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
06.10.1951

Дочь: Морозова Эмма Георгиевна

Мать ребёнка: Апалькова Лилия Петровна

Смерть
С 01.04.?
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
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