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Леоновъ Трофимъ
Леоновъ Трофимъ
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Место рождения
Сутоки
, Юстиновская волость, Себежский уезд
Дата рождения
Между 1777 и 1779
Дата смерти
После 1858
Пол
Мужской
Отец
Петров Сойка Леонъ
1749 г.р.
Мать
(Павлова) Агафья
Около 1754 г.р.
Жена
жена
Дети
(Трофимова) Матрена
1830 г.р.
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1779
Отец:
Петров Сойка Леонъ
Мать:
Агафья
Сутоки
, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1830
Дочь:
Матрена
Мать ребёнка:
жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
жена
Смерть
После 1858
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