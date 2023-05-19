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Леоновъ Трофимъ

Место рождения

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Между 1777 и 1779

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

Около 1754 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1777 и 1779

Отец: Петров Сойка Леонъ

Мать: Агафья

Сутоки, Юстиновская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: жена

Смерть
После 1858
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