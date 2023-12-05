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Емельянова Людмила Сергеевна
Емельянова Людмила Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.10.1973
Пол
Женский
Отец
Емельянов Сергей Михайлович
1937 г.р.
Мать
Басалаева Валентина Владимировна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1973
Отец:
Емельянов Сергей Михайлович
Мать:
Басалаева Валентина Владимировна
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