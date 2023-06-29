Губин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1917 ст.
Мать ребёнка: не указана
Читинская область Приаргунский район село Зоргол
Была сестра Анна и дочь Вера( подписано фото) Следующая фотография Фотоателье улица новаторов 24(3) 1976 год Анна уже с внучкой Настасьей следующая подписана фотография от племянницы Тамары для леди ... Показать все
Смерть
Неизвестно