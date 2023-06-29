Губин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1917 ст.

Сын: Губин Никита Петрович

Мать ребёнка: не указана

Читинская область Приаргунский район село Зоргол
Была сестра Анна и дочь Вера( подписано фото) Следующая фотография Фотоателье улица новаторов 24(3) 1976 год Анна уже с внучкой Настасьей следующая подписана фотография от племянницы Тамары для леди ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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