Ваганова (Соловьева) Зинаида Федоровна
Место рождения
Дата рождения04.01.1945
Дата смерти17.07.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1945
Отец: Соловьев Федор
Рождение ребёнка
07.03.1971
Дочь: Миронова Светлана Михайловна
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ваганов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2014