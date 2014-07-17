Ваганова (Соловьева) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Соловьева) Зинаида Федоровна

Место рождения

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

04.01.1945

Дата смерти

17.07.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1945

Отец: Соловьев Федор

Мать: Соловьева Антонина Николаевна

Южа, Южский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.03.1971

Дочь: Миронова Светлана Михайловна

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ваганов Михаил Михайлович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Михаил Михайлович

Смерть
17.07.2014
Иваново, Иваново, Ивановская область
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