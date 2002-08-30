Герасимович Марк Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимович Марк Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2002

Отец: не указан

Мать: Герасимович Алина Феликсовна

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