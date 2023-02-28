Бушуева (Лобанова) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуева (Лобанова) Антонина Дмитриевна

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Место рождения

Сылва, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

16.02.1894

Дата смерти

18.01.1965

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1894

Отец: Лобанов Дмитрий Александрович

Мать: Лобанова Наталья Григорьевна

Сылва, Шалинский, Свердловская область
запись № 3 (жен. пола) в метрической книге Свято-Троицкой единоверческой церкви Сылвинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии. Родители - крестьянин сего завода Дмитрий Александров Лобано... Показать все
Бракосочетание
16.01.1913

Муж: Бушуев Елисей Елисеевич

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Венчание 16.01.1913г. в Сретенской церкви Сылвинского завода Сылвинской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии. ГАСО. ф.6, оп.17, д.350, л.56-об.-57.
Рождение ребёнка
23.04.1913

Дочь: Бушуева Александра Елисеевна

Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич

Сарга, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.06.1914

Дочь: Костромина Мария Елисеевна

Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич

Шаля, Шалинский, Свердловская область
запись акта о рождении № 15В от 19.07.1931г., составил Шалинский сельский Совет Свердловского округа Страроуткинского района. Возможна другая дата рождения - 21.06.1914г.
Рождение ребёнка
15.05.1915

Дочь: Бушуева Зоя Елисеевна

Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1924

Сын: Бушуев Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич

Сарга, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1925

Дочь: Бушуева Фаина Елисеевна

Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич

Сарга, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.10.1928

Сын: Бушуев Александр Елисеевич

Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич

Пермяки, Шалинский, Свердловская область
запись акта о рождении № 58 от 02.11.1928г., составил Пермяковский сельский ЗАГС
Смерть
18.01.1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
запись акта № 108 от 18.01.1967г., составлена отдел ЗАГС исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г.Ленинграда причина смерти - общий атеросклероз место захоронения - г.Санкт-Пете... Показать все
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