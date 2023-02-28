Бушуева (Лобанова) Антонина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения16.02.1894
Дата смерти18.01.1965
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1894
запись № 3 (жен. пола) в метрической книге Свято-Троицкой единоверческой церкви Сылвинского завода Красноуфимского уезда Пермской губернии. Родители - крестьянин сего завода Дмитрий Александров Лобано... Показать все
Бракосочетание
16.01.1913
Венчание 16.01.1913г. в Сретенской церкви Сылвинского завода Сылвинской волости Красноуфимского уезда Пермской губернии. ГАСО. ф.6, оп.17, д.350, л.56-об.-57.
Рождение ребёнка
23.04.1913
Дочь: Бушуева Александра Елисеевна
Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич
Рождение ребёнка
05.06.1914
Дочь: Костромина Мария Елисеевна
Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич
Шаля, Шалинский, Свердловская область
запись акта о рождении № 15В от 19.07.1931г., составил Шалинский сельский Совет Свердловского округа Страроуткинского района. Возможна другая дата рождения - 21.06.1914г.
Рождение ребёнка
15.05.1915
Дочь: Бушуева Зоя Елисеевна
Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич
Рождение ребёнка
19.01.1924
Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич
Рождение ребёнка
10.08.1925
Дочь: Бушуева Фаина Елисеевна
Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич
Рождение ребёнка
25.10.1928
Сын: Бушуев Александр Елисеевич
Отец ребёнка: Бушуев Елисей Елисеевич
Пермяки, Шалинский, Свердловская область
запись акта о рождении № 58 от 02.11.1928г., составил Пермяковский сельский ЗАГС
Смерть
18.01.1965
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
запись акта № 108 от 18.01.1967г., составлена отдел ЗАГС исполкома Куйбышевского районного Совета депутатов трудящихся г.Ленинграда причина смерти - общий атеросклероз место захоронения - г.Санкт-Пете... Показать все