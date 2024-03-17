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Степанов Сергей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1945

Отец: не указан

Мать: Ворожова (Ворожова) Мария

Рождение ребёнка
01.02.1971

Сын: Степанов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: (Степанова) Галина Петровна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Рождение ребёнка
12.02.1978

Сын: Степанов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: (Степанова) Галина Петровна

Рождение ребёнка
23.01.1987

Дочь: Месилина (Степанова) Алёна Сергеевна

Мать ребёнка: (Степанова) Галина Петровна

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область

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