Степанов Сергей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1945
Отец: не указан
Рождение ребёнка
01.02.1971
Сын: Степанов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: (Степанова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
12.02.1978
Мать ребёнка: (Степанова) Галина Петровна
Рождение ребёнка
23.01.1987
Дочь: Месилина (Степанова) Алёна Сергеевна
Мать ребёнка: (Степанова) Галина Петровна