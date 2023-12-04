Козлова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Козлов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Нагайцева Софья Семеновна
Отец ребёнка: Козлов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уничкина Марина Семеновна
Отец ребёнка: Козлов Семен Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козлов Семен Васильевич
Смерть
Неизвестно