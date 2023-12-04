Козлова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Анастасия

Козлова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Козлов Лука Семенович

Отец ребёнка: Козлов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Нагайцева Софья Семеновна

Отец ребёнка: Козлов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уничкина Марина Семеновна

Отец ребёнка: Козлов Семен Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Кузьма Семенович

Отец ребёнка: Козлов Семен Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close