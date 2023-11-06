Барчо (Хатит) Гощнагъу Махмудовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1963
Отец ребёнка: Барчо Ерстэм
Рождение ребёнка
17.03.1970
Дочь: Гузиёк Мариет Ерстэмовна
Отец ребёнка: Барчо Ерстэм
Рождение ребёнка
10.10.1978
Дочь: Барчо Светлана
Отец ребёнка: Барчо Ерстэм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барчо Ерстэм
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барчо Ерстэм