Барчо (Хатит) Гощнагъу Махмудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барчо (Хатит) Гощнагъу Махмудовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1938

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1963

Сын: Барчо Руслан Ерстэмович

Отец ребёнка: Барчо Ерстэм

Рождение ребёнка
17.03.1970

Дочь: Гузиёк Мариет Ерстэмовна

Отец ребёнка: Барчо Ерстэм

Рождение ребёнка
10.10.1978

Дочь: Барчо Светлана

Отец ребёнка: Барчо Ерстэм

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барчо Рамазан Ерстэмович

Отец ребёнка: Барчо Ерстэм

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барчо Ерстэм

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