Щербинина Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина Параскева Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербинин Дмитрий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербинин Дмитрий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1843

Сын: Щербинин Капидон Дмитриевич

Отец ребёнка: Щербинин Дмитрий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Васса Дмитриевна

Отец ребёнка: Щербинин Дмитрий

Погорельская, Котельнический уезд, Вятская губерния
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