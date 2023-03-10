Щербинина Параскева Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербинин Дмитрий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербинин Дмитрий
Рождение ребёнка
06.03.1843
Сын: Щербинин Капидон Дмитриевич
Отец ребёнка: Щербинин Дмитрий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Васса Дмитриевна
Отец ребёнка: Щербинин Дмитрий