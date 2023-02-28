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Демидов Анатолий Федорович

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Место рождения

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1927

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Демидов Фёдор Афанасьевич

Мать: Демидова Агафья Тимофеевна

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
09.11.1952

Сын: Демидов Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Демидова Ольга Ивановна

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.10.1954

Сын: Демидов Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Демидова Ольга Ивановна

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1957

Дочь: Демидова Галина Анатольевна

Мать ребёнка: Демидова Ольга Ивановна

Кукшенеры, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова Ольга Ивановна

Смерть
1972
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