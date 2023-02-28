Демидов Анатолий Федорович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Рождение ребёнка
09.11.1952
Сын: Демидов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Демидова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
24.10.1954
Сын: Демидов Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Демидова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Демидова Галина Анатольевна
Мать ребёнка: Демидова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демидова Ольга Ивановна
Смерть
1972