Глубокий Филипп Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлубокий Филипп Елисеевич

Глубокий Филипп Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глубокий Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1841

Дочь: Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Глубокая Екатерина Никифоровна

Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1846

Дочь: Глубокая Анна Филипповна

Мать ребёнка: Глубокая Екатерина Никифоровна

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.12.1848 ст.

Дочь: Глубокая Анна Филипповна

Мать ребёнка: Глубокая Екатерина Никифоровна

Марьина, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глубокая Екатерина Никифоровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close