Глубокий Филипп Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глубокий Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1841
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Глубокая Екатерина Никифоровна
Марьегорская, Пинежский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.12.1846
Дочь: Глубокая Анна Филипповна
Мать ребёнка: Глубокая Екатерина Никифоровна
Рождение ребёнка
07.12.1848 ст.
Дочь: Глубокая Анна Филипповна
Мать ребёнка: Глубокая Екатерина Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно