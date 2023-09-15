Рудаков Юда Фирсов
Место рождения
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Рудаков Фирс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Рудаков Мартин Юдин
Мать ребёнка: Рудакова Анна Степанова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Екатерина Юдина
Мать ребёнка: Рудакова Анна Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Анна Степанова
Смерть
Неизвестно