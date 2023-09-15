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Рудаков Юда Фирсов

Место рождения

Коньшино, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Рудаков Фирс

Мать: не указана

Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Рудаков Мартин Юдин

Мать ребёнка: Рудакова Анна Степанова

Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Екатерина Юдина

Мать ребёнка: Рудакова Анна Степанова

Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Анна Степанова

Смерть
Неизвестно
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