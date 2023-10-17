Демиденко Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демиденко Николай
Отец ребёнка: Демиденко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кекало Нина
Отец ребёнка: Демиденко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демиденко Михаил
Смерть
Неизвестно