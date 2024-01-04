Волкова Ирина Макарова
Место рождения
Дата рождения05.06.1880 ст.
Дата смерти23.02.1882 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1880 ст.
Отец: Волков Макар Яковлев
Мать: Волкова Дарья Прохорова
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1619 IMG_0017 1880г Успенская церковь с. Тищенское. 05.06.1880г
Смерть
23.02.1882 ст.
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1621 IMG_0093 1882г Успенская церковь с. Тищенское. 08.11.1882г