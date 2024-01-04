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Волкова Ирина Макарова

Место рождения

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край

Дата рождения

05.06.1880 ст.

Дата смерти

23.02.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1880 ст.

Отец: Волков Макар Яковлев

Мать: Волкова Дарья Прохорова

Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1619 IMG_0017 1880г Успенская церковь с. Тищенское. 05.06.1880г
Смерть
23.02.1882 ст.
Тищенское, Изобильненский, Ставропольский край
архив Ставропольского края - Ф-135 оп.78 д.1621 IMG_0093 1882г Успенская церковь с. Тищенское. 08.11.1882г
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