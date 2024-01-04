Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1935
Сын: Гаранов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Гаранов Фёдор
Рождение ребёнка
04.03.1936
Дочь: Гаранова Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гаранов Фёдор
Рождение ребёнка
26.07.1947
Дочь: Гаранова Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Гаранов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаранов Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Гаранов Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гаранов Фёдор
Смерть
1976