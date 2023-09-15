Пичугин Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 20.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1937
Дочь: Петрова Ефросинья Сергеевна
Мать ребёнка: Пичугина Шафоростова Елена Мироновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 20.04.1945
Евдаково, Каменский муниципальный район, Воронежская область