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Пичугин Сергей Андреевич

Место рождения

Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 20.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1906 г.р.

Дети

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпенково, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1937

Дочь: Петрова Ефросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Пичугина Шафоростова Елена Мироновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичугина Шафоростова Елена Мироновна

Смерть
Около 20.04.1945
Евдаково, Каменский муниципальный район, Воронежская область
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