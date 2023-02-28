Смирнов Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1932
Дата смерти15.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1932
Отец: Смирнова Алексей Васильевич
Мать: Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Галина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Около 15.01.1983
Смерть
15.01.1983