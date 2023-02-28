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Смирнов Владимир Алексеевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

19.06.1932

Дата смерти

15.01.1983

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1932

Отец: Смирнова Алексей Васильевич

Мать: Елизавета Ивановна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Галина Петровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Галина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Около 15.01.1983
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
15.01.1983
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