Шадчина Лидия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадчина Лидия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1963

Сын: Шадчин Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: Шадчин Юрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шадчин Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Шадчин Юрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шадчин Юрий Павлович

Смерть
Неизвестно
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