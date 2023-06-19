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Полюдов Трофим Николаевич

Место рождения

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1881 ст.

Отец: Полюдов Николай Антонович

Мать: Полюдова (пономарева Мария Ивановна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1900 ст.

Жена: Полюдова Акилина Сергеевна

МК села Моисеева
Рождение ребёнка
02.11.1901

Сын: Полюдов Стефан Трофимович

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.

Дочь: Антонина Трофимовна

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.

Сын: Полюдов Сергей Трофимович

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.

Сын: Полюдов Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1914 ст.

Сын: Полюдов Александр Трофимович

Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна

Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Место жительства
Неизвестно
Моисеево, Благоварский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно