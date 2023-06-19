Полюдов Трофим Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.04.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1881 ст.
Бракосочетание
04.02.1900 ст.
МК села Моисеева
Рождение ребёнка
02.11.1901
Сын: Полюдов Стефан Трофимович
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
28.02.1908 ст.
Дочь: Антонина Трофимовна
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
04.10.1909 ст.
Сын: Полюдов Сергей Трофимович
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
12.03.1912 ст.
Сын: Полюдов Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна
Рождение ребёнка
09.07.1914 ст.
Сын: Полюдов Александр Трофимович
Мать ребёнка: Полюдова Акилина Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Мельник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно