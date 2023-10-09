Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Артамонович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван Артамонович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Артамонович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Артамонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Артамонович

Смерть
Неизвестно
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