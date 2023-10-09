Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Артамонович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван Артамонович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Артамонович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Артамонович
Смерть
Неизвестно