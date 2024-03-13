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Reed John Clare

Место рождения

The Dalles, Oregon, USA

Дата рождения

06.10.1909

Дата смерти

12.03.1986

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1909

Отец: Reed Charles William

Мать: Edith Ellen

The Dalles, Oregon, USA
Место жительства
1910
South Hood River, Hood River, Oregon, United States
Место жительства
1920
Oak Grove, Hood River, Oregon, United States
Место жительства
1930
Oak Grove, Hood River, Oregon, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Hood River, Park Election Precinct, Hood River, Oregon, United States
Смерть
12.03.1986
Hood River, Oregon, USA
Похороны
17.03.1986
Loop cem., Hood River, Oregon, USA
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