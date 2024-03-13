Reed John Clare
Место рожденияThe Dalles, Oregon, USA
Дата рождения06.10.1909
Дата смерти12.03.1986
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1909
Отец: Reed Charles William
Мать: Edith Ellen
The Dalles, Oregon, USA
Место жительства
1910
South Hood River, Hood River, Oregon, United States
Место жительства
1920
Oak Grove, Hood River, Oregon, United States
Место жительства
1930
Oak Grove, Hood River, Oregon, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Hood River, Park Election Precinct, Hood River, Oregon, United States
Смерть
12.03.1986
Hood River, Oregon, USA
Похороны
17.03.1986
Loop cem., Hood River, Oregon, USA