Триус Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Триус Анна
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер на Климовском машиностроительном заводе (предположительно)
Место жительства
Неизвестно
ул Школьная д.9 кв 1
Рождение ребёнка
25.11.1919
Дочь: Ус (Триус) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Триус Анна
Подольск, Подольск, Московская область
Теперь район Подольска
Рождение ребёнка
Около 01.07.1921
Дочь: Бабернова (Триус) Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Триус Анна
Смерть
Неизвестно