Триус Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Триус Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Триус Анна

Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер на Климовском машиностроительном заводе (предположительно)
Место жительства
Неизвестно
ул Школьная д.9 кв 1
Рождение ребёнка
25.11.1919

Дочь: Ус (Триус) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Триус Анна

Подольск, Подольск, Московская область
Теперь район Подольска
Рождение ребёнка
Около 01.07.1921

Дочь: Бабернова (Триус) Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Триус Анна

Смерть
Неизвестно

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