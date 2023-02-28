Беляев Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1906
Дата смерти16.01.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
30.12.1932
Дочь: Скрябина Зоя Григорьевна
Мать ребёнка: Беляева Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1935
Сын: Беляев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Беляева Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
10.09.1937
Дочь: Смирнова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Беляева Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
21.06.1941
Мать ребёнка: Беляева Валентина Федоровна
Смерть
16.01.1960