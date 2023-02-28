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Беляев Григорий Алексеевич

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Место рождения

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

26.01.1906

Дата смерти

16.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
1930

Жена: Беляева Валентина Федоровна

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1932

Дочь: Скрябина Зоя Григорьевна

Мать ребёнка: Беляева Валентина Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.07.1935

Сын: Беляев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Беляева Валентина Федоровна

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1937

Дочь: Смирнова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Беляева Валентина Федоровна

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1941

Сын: Беляев Павел Гигорьевич

Мать ребёнка: Беляева Валентина Федоровна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
16.01.1960
Пермь, Пермский, Пермский край
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