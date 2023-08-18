Чирков Лука (Лучка) Прокопиев
Место рожденияпоч. вновь росчисной над речкою Вавилкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1672
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1672
Отец: Чирков Прокопий (Пронка) Игнатьев
Мать: не указана
поч. вновь росчисной над речкою Вавилкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. вновь росчисной над речкою Вавилкою, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678