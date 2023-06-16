Наумчук Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1976
Отец: Наумчук Роман
Мать: Наумчук Евдокия
Рождение ребёнка
28.10.2002
Дочь: Наумчук - Сорокина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Наумчук Елена Владимировна
Рождение ребёнка
07.02.2007
Дочь: Ксения Алексеевна Наумчук Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Наумчук Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумчук Елена Владимировна