Наумчук Алексей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумчук Алексей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1976

Отец: Наумчук Роман

Мать: Наумчук Евдокия

Рождение ребёнка
28.10.2002

Дочь: Наумчук - Сорокина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Наумчук Елена Владимировна

Рождение ребёнка
07.02.2007

Дочь: Ксения Алексеевна Наумчук Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Наумчук Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Наумчук Елена Владимировна