Федоренко Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Федоренко Григорий Кондратьевич
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Василиса (Васса) Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Яков Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Семен Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоренко Антон Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно