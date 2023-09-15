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Федоренко Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Федоренко Григорий Кондратьевич

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Василиса (Васса) Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Яков Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоренко Антон Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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