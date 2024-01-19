Бреднева Евдокия Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1864
Рождение ребёнка
15.12.1865 ст.
Дочь: (Бреднева) Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Бреднев Степан Тарасович
Рождение ребёнка
24.08.1867 ст.
Отец ребёнка: Бреднев Степан Тарасович
Рождение ребёнка
14.07.1869 ст.
Дочь: (Бреднева) Марина Степановна
Отец ребёнка: Бреднев Степан Тарасович
Смерть
Неизвестно