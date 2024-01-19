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Бреднева Евдокия Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1864

Муж: Бреднев Степан Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.12.1865 ст.

Дочь: (Бреднева) Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Бреднев Степан Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1867 ст.

Сын: Бреднев Иоанн Степанович

Отец ребёнка: Бреднев Степан Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1869 ст.

Дочь: (Бреднева) Марина Степановна

Отец ребёнка: Бреднев Степан Тарасович

Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Дьяково, Вачский муниципальный район, Нижегородская область

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