Лукьянова Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1928
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1932
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
07.10.1935
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
01.08.1938
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович
Рождение ребёнка
24.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно