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Лукьянова Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1928

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович

Рождение ребёнка
01.01.1932

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович

Рождение ребёнка
07.10.1935

Сын: Лукьянов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович

Рождение ребёнка
01.08.1938

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович

Рождение ребёнка
24.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лукьянов Петр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
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