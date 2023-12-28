Пискунов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1918
Дата смерти14.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1949
Сын: Пискунов Николай
Мать ребёнка: Ольга
Рождение ребёнка
18.09.1954
Рождение ребёнка
10.07.1957
Рождение ребёнка
11.05.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга
Смерть
14.03.1969