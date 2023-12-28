Пискунов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПискунов Сергей

Пискунов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1918

Дата смерти

14.03.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

1949 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1949

Сын: Пискунов Николай

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
18.09.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
10.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Рождение ребёнка
11.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга

Смерть
14.03.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close