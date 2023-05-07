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Ткаченко Ольга Владимировна
Ткаченко Ольга Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.09.1964
Пол
Женский
Отец
Ткаченко Владимир Васильевич
1937 г.р.
Мать
Ткаченко (Завражина) Елена Петровна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1964
Отец:
Ткаченко Владимир Васильевич
Мать:
Ткаченко Елена Петровна
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