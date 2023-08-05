Шевченко Евгений Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Евгений Дмитриевич

Шевченко Евгений Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шевченко Дмитрий Савыч

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1973

Сын: Шевченко Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Прыткова Инна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Виктор Евгеньевич

Мать ребёнка: Прыткова Инна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Анатолий Евгеньевич

Мать ребёнка: Прыткова Инна Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close