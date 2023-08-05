Шевченко Евгений Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шевченко Дмитрий Савыч
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1973
Сын: Шевченко Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Прыткова Инна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Виктор Евгеньевич
Мать ребёнка: Прыткова Инна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевченко Анатолий Евгеньевич
Мать ребёнка: Прыткова Инна Александровна
Смерть
Неизвестно