(Глушенкова) Васса (Василиса) Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Глушенкова) Васса (Василиса) Ильина

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.08.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1838

Отец: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Мать: Глушенкова Домника (Домна) Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
23.08.1838
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Петръ Гавриловъ Биляковъ и Онаго жь Села После умершаго бывшаго казеннаго кресьянина Емельяна Иванова Глухина дочь девица Анна Емельянова | Казанская церк... Показать все
Смерть
Неизвестно
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