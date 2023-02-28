(Глушенкова) Васса (Василиса) Ильина
Место рождения
Дата рождения21.08.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1838
Крещение
23.08.1838
воспреемники: Онагожь Села уделной кресьянинъ Петръ Гавриловъ Биляковъ и Онаго жь Села После умершаго бывшаго казеннаго кресьянина Емельяна Иванова Глухина дочь девица Анна Емельянова | Казанская церк... Показать все
Смерть
Неизвестно