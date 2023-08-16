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Белокосов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белокосов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Белокосов Борис Иванович

Мать ребёнка: Екатерина

Полковка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белокосов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белокосов Николай Иванович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белокосов Константин Иванович

Мать ребёнка: Екатерина

Смерть
Неизвестно
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