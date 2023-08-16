Белокосов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белокосов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Екатерина
Полковка, Ардатовский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белокосов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белокосов Николай Иванович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белокосов Константин Иванович
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно