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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кочетов Феодор

Отец ребёнка: Кочетов Гордей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Ермил

Отец ребёнка: Кочетов Гордей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Тимофей

Отец ребёнка: Кочетов Гордей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Иоанн

Отец ребёнка: Кочетов Гордей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Николай

Отец ребёнка: Кочетов Гордей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Григорий

Отец ребёнка: Кочетов Гордей

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