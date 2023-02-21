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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Кочетов Феодор
Отец ребёнка: Кочетов Гордей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Ермил
Отец ребёнка: Кочетов Гордей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Тимофей
Отец ребёнка: Кочетов Гордей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Иоанн
Отец ребёнка: Кочетов Гордей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Николай
Отец ребёнка: Кочетов Гордей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Григорий
Отец ребёнка: Кочетов Гордей