сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кулик Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1944
Сын: Кулик Трофим
Мать ребёнка: не указана
Червоное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулик Остап
Мать ребёнка: не указана
Медвежьи Озёра, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно