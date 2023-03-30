сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулик Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Маланка

Мать ребёнка: не указана

Крыловка, Житомирська область
Рождение ребёнка
1944

Сын: Кулик Трофим

Мать ребёнка: не указана

Червоное, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулик Остап

Мать ребёнка: не указана

Медвежьи Озёра, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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