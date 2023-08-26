Гордиенко Мария Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1904
Дата смертиОколо 03.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1926
Сын: Гордиенко Василий Ефимович
Отец ребёнка: Гордиенко Ефим
Ковалевское, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 03.08.1987
Похороны
Неизвестно
Похоронена на новом кладбище у железной дороги первый ряд от неё