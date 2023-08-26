Гордиенко Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко Мария Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1904

Дата смерти

Около 03.08.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1926

Сын: Гордиенко Василий Ефимович

Отец ребёнка: Гордиенко Ефим

Ковалевское, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Около 03.08.1987
Виноградный, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Виноградный, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Похоронена на новом кладбище у железной дороги первый ряд от неё
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