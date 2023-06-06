Людмила Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1961
Дочь: Зданевич Алла Дмитриевна
Отец ребёнка: Осипук Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипук Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Осипук Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно