Людмила Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1961

Дочь: Зданевич Алла Дмитриевна

Отец ребёнка: Осипук Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипук Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Осипук Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипук Дмитрий Алексеевич

Смерть
Неизвестно