Ермил (Ермолай) Саввич (Саввович)
Место рожденияпоч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Дата рождения1787
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Савва Матвеевич
Мать: не указана
поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Рождение ребёнка
1813
Сын: Лука Ермилович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Смерть
1852