Ермил (Ермолай) Саввич (Саввович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермил (Ермолай) Саввич (Саввович)

Место рождения

поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн

Дата рождения

1787

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Савва Матвеевич

Мать: не указана

поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Рождение ребёнка
1813

Сын: Лука Ермилович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

поч. Нижний Шаркан (Порозово) Шарканской волости Сарапульского уезда Вятской губернн
Смерть
1852
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