Никитина Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1950

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1950

Отец: Качалов Петр Васильевич

Мать: Качалова Екатерина Сергеевна

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